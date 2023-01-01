Страшный душитель. П. Никитин (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Недалеко от Москвы произошло в высшей степени загадочное и таинственное преступление. В своем подмосковном имении убит дворянин Сергей Сергеевич Карцев. Полиция установила, что несчастный был задушен. На шее у старика явно отпечатались несуразно длинные пальцы душителя. Никаких следов преступника в комнате обнаружено не было. Дверь была заперта изнутри, окна крепко заколочены на зиму. Кому и зачем понадобилось убивать пожилого помещика предстоит выяснить полиции и Шерлоку Холмсу, похоже, что без его помощи тут как всегда не обойтись.



Страшный душитель слушать на видеосервисе Wink.