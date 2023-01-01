Страшный человек. Аркадий Аверченко
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Страшный человек. Аркадий Аверченко

Страшный человек. Аркадий Аверченко (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Юмор23 мин12+

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Сюжет

«…Снаружи это был человек маленького роста, с кривыми ногами, бледными, грязноватого цвета глазами и большими красными руками. Рыжеватая растительность напоминала редкий мох, скупо покрывающий какую-нибудь северную скалу, а грудь была такая впалая, что коснуться спины ей мешали только ребра, распиравшие бока Химикова с таким упорством, которое характеризует ребра всех тощих людей. Это было снаружи. А внутри Химиков имел сердце благородного убийцы: аристократа духа и обольстителя прекрасных женщин. …»

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