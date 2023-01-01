Страшные истории для рассказа в темноте. Элвин Шварц (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Самая страшная антология ужаса! Впервые на русском языке. Известный американский писатель, журналист и исследователь фольклора Элвин Шварц собрал, обработал и соединил в своей книге самые яркие сюжеты, без которых невозможно представить современный жанр хоррора. В этом сборнике вы найдете к�лассические страшные истории, черный юмор, рассказы по мотивам волшебных сказок, городские байки и многое другое. Антология ужаса, снабженная примечаниями автора, описаниями источников и библиографией, стала настольной книгой для всех ценителей жанра. На русском языке выходит впервые.



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