WinkАудиокнигиСтрашные истории для рассказа в темноте. Элвин Шварц
Страшные истории для рассказа в темноте. Элвин Шварц (книга, 2020) слушать онлайн
6.42020, Аудиокнига
Ужасы и мистика237 мин16+
Сюжет
Самая страшная антология ужаса! Впервые на русском языке. Известный американский писатель, журналист и исследователь фольклора Элвин Шварц собрал, обработал и соединил в своей книге самые яркие сюжеты, без которых невозможно представить современный жанр хоррора. В этом сборнике вы найдете к�лассические страшные истории, черный юмор, рассказы по мотивам волшебных сказок, городские байки и многое другое. Антология ужаса, снабженная примечаниями автора, описаниями источников и библиографией, стала настольной книгой для всех ценителей жанра. На русском языке выходит впервые.
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