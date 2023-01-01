Страшное дело кровавой красавицы и другие рассказы. Иван Путилин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Во второй половине XIX века имя Ивана Дмитриевича Путилина было без преувеличения известно всем. Человек-легенда, защитник добропорядочных людей и гроза преступников. Он начинал свой путь с должности канцелярского писца и дослужился до начальника сыскной полиции Санкт-Петербурга. Благодаря почти сорокалетней деятельности Путилина в полиции были раскрыты сотни загадочных убийств и преступлений, изобличены десятки грандиозных мошенничеств и подлогов. У Ивана Дмитриевича был свой подход к допросу подозреваемых, который практически всегда приносил положительный результат. Вот как об этом говорил сам И.Д. Путилин: «У меня никогда не было готовой формулировки для допроса. Я никогда не старался запутать преступника, поймать его в противоречиях и тем озлобить. Наоборот, я беседовал с ним, как с хорошим знакомым, даже старался ему внушить, что он не изверг рода человеческого, не злодей, а несчастный человек, попавший в беду вследствие стечения обстоятельств и достойный всякого сожаления… Редко, когда не удавалось при этом добиться полного сознания… Правильнее сказать даже, что после ряда бесед выходило всегда так, что преступник открывал мне, как говорится, всю душу…» В этом сборнике вас ждет аудиоверсия избранных детективов автора: «Удачный розыск» «Страшное дело кровавой красавицы», «Роковая поездка» «Человек-сатана» «Убийство князя Людвига фон Аренсберга, военного австрийского агента»



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