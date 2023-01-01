Страшная Маша. Алена Жукова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

История девочки, обладающей даром видеть близкую смерть и предупреждать об опасности. Журнальная публикация одноименного рассказа собрала аудиторию в 300 тысяч поклонников. Читатели просили продолжить историю. Так появилась книга «Страшная Маша». Героиня книги, школьница Маша, обладает даром видеть приближение смерти и предупреждать об опасности. Вместе с младшим братом она оказывается в странном поселке, где когда-то добывали камень жизни. Камень сам должен выбрать хозяина – только в этом случае проявляются его магические свойства. Но в поселке уже есть Хозяин, которого обожают жители, не подозревая, что он ведет их к гибели. Маше и брату предстоит бой с ним и силами зла, корни которого тянутся в глубину веков. Алена Жукова – русская писательница, главный редактор журнала «Новый Свет». Автор сборника рассказов «К чему снились яблоки Марине», романов «Дуэт для одиночества» и «Тайный знак». Публиковалась в журналах «Дружба народов», «Этажи», «Лиterraтура». Издательство выражает особую благодарность художнику Ульяне Колесовой за волшебные иллюстрации для обложки книги.



Страшная Маша слушать на видеосервисе Wink.