Страшилки-смешилки. Выпуск 1. Ужасная парикмахерская. Татьяна Рик (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сборник «Страшилок» известной детской писательницы Татьяны Рик наверняка понравится читателям любого возраста. Подобные короткие истории, то с пугающими, а то с абсурдными и забавными сюжетами очень любят сочинять и рассказывать друг другу сами дети. «Ах, как бывает страшно в темноте! То кажется, что штора шевелится, то полка угрожающе скрипнет. А халат на стуле – не оживет ли? Но есть замечательное лекарство от страха. Это СМЕХ! Я часто выступаю перед читателями. Про эти истории ребята так и говорят: „Это не страшилки, это смешилки какие-то!“ А один мальчик сказал: „Это самые добрые страшилки, которые я когда-либо слышал!“ Я надеюсь, вам будет интересно, немножко страшно, а главное – весело!» Ваша Татьяна Рик



Страшилки-смешилки слушать на видеосервисе Wink.