Странный случай и другие рассказы. Редьярд Джозеф Киплинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Известный английский писатель Редьярд Киплинг родился в 1865 году в Бомбее. Среднюю школу он закончил в Англии, но затем вернулся в Индию, где стал работать корреспондентом индийской газеты. В дальнейшем Киплинг – военный корреспондент в период англо-бурской и первой мировой войны. Первая его книга – сборник стихов «Ведомственные мотивы» – вышла в Индии в 1885 году. В Англии его известность начала расти приблизительно с 1890 года и очень скоро распространилась на всю Европу. Киплинг – крупный художник особого типа: он лирик и очеркист. Формально его мелкие прозаичные произведения могут быть названы новеллами. Но с обычной новеллой их объединяет только художественная лаконичность. В киплинговских новеллах нет сюжета, или, точнее, видимый сюжет является лишь средством «подать» лежащий в основе новеллы очерк. Это – искусство корреспондента, доведенное до высокой степени совершенства. Иногда Киплинг дает просто беллетристическую инсценировку происшествия, взятого из газетной хроники, иногда анекдот, дополнительно характеризующий среду или бытовые типы. В некоторых новеллах Киплинг показывает жизнь современной ему Индии. Также не пропустите аудиокниги Р. Киплинга «Сказки» в исполнении А. Бордукова и «Маугли» в исполнении А. Котова.



Странный случай и другие рассказы слушать на видеосервисе Wink.