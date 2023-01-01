Странный ребенок. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Лариса Вейская в свое время постоянно ездила с мужем в археологические экспедиции. Их дочку Иру воспитывала бабушка Нина Ивановна. Лариса развелась, решила осесть на месте и вторично выйти замуж. Ее жених Антон не мог иметь детей. Ирина решила забрать Иру, но девочка категорически отказывалась уезжать от бабушки. Нина Ивановна была против того, чтобы Лариса забирала дочь, но та все-таки увезла Иру. Девочка устраивала матери истерики, но Лариса была уверена, что справится с ребенком. Она запрещала бабушке видеться с внучкой. Лариса отдала дочку в сад, но и сама много времени проводила с Ирой. Она проявляла терпение к выходкам дочери. Однажды Ира испортила служебные документы Антона. И тот в ярости сказал, чтобы Лариса отдала дочку бабушке. Лариса отказалась это сделать. Антон ушел от нее. Вскоре Ира сбежала из садика к бабушке. Лариса поняла, что проиграла. Но она не могла жить без дочери. Лариса попросила Нину Ивановну какое-то время пожить у нее – чтобы девочка привыкла. Нина Ивановна согласилась. На следующее утро она пришла с внучкой к Ларисе: Ирочка сама захотела к маме.



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