Странные страны. Записки русского путешественника. Иосиф Райхельгауз (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Режиссер Иосиф Райхельгауз делится своими впечатлениями о многочисленных экспедициях. «Творческий человек, как актер на сцене, провоцирует и обостряет жизненные обстоятельства. Ему всегда хочется попробовать другую еду, познакомиться с другим человеком, испытать другое чувство, увидеть др�угой пейзаж. Именно такие люди хотят познать вкус бездорожья.» Режиссер Иосиф Райхельгауз делится своими впечатлениями о многочисленных экспедициях, непредвиденных ситуациях и веселых моментах, участниками которых стали Анатолий Чубайс, Андрей Раппопорт, Михаил Абызов, Леонид Богуславский, Геннадий Миргородский и многие другие.



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