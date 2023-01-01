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Странник по звездам. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература926 мин12+
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Сюжет
Человека невозможно смирить. Жажду свободы невозможно уничтожить. Такова основная тема почти неизвестного современному отечественному читателю, но некогда необыкновенно популярного фантастического романа Джека Лондона, герой которого, объявленный сумасшедшим, в действительности обладае�т поразительным даром усилием воли покидать свое физическое тело и странствовать по самым отдаленным эпохам и странам. Ему не нужна машина времени – машина времени он сам. Бренная плоть может томиться за решеткой – но разве это важно, если свободны разум и дух?..
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