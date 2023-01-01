Странник по звездам. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Человека невозможно смирить. Жажду свободы невозможно уничтожить. Такова основная тема почти неизвестного современному отечественному читателю, но некогда необыкновенно популярного фантастического романа Джека Лондона, герой которого, объявленный сумасшедшим, в действительности обладае�т поразительным даром усилием воли покидать свое физическое тело и странствовать по самым отдаленным эпохам и странам. Ему не нужна машина времени – машина времени он сам. Бренная плоть может томиться за решеткой – но разве это важно, если свободны разум и дух?..



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