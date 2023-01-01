Странник 1. Скользящий. Радагор Воронов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Если ты стремишься познать что-то тайное, мистическое, подумай, все может происходить на самом деле, не относись легкомысленно, последствия могут быть ужасны. Ты же не хочешь стать вечным любовником смерти? Глупость, которую совершишь, только потому, что тебе любопытно, изменить всю твою жизнь. Как следствие, Ад покажется тем местом, где позволят отдохнуть. Возможно, ты считаешь, что сам конец жизни это и есть смерть? Ты ошибаешься, это всего лишь миг перехода. В тот момент, когда сознание практически померкло, ты испытаешь отвратительное, ни с чем, ни сравнимое, раздирающее, мерзкое чувство, потому что появляются тени и тебя вырывают из собственного тела, ведь отныне ты скользящий! И где то там, в пустоте, ты ощущаешь, как холодная, костлявая рука Богини смерти, взяв тебя сзади за шею, тихо шепчет на ухо: «Сказки кончились, отныне ты мой, добро пожаловать в мир страха и боли!»



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