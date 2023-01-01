Страна Качества. Qualityland. Марк-Уве Клинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Петер Безработный живет в QualityLand, в Стране Качества. Он утилизатор машин с искусственным интеллектом. Его жизнь подчинена Системе. Компьютеры решают, что ему покупать, кого любить, за кого голосовать. Потребительская утопия. Петер плыл по течению, пока дрон самой успешной компании в мире, TheShop, не доставил ненужный ему товар– секс-игрушку в виде розового дельфинчика. Петер решает ее вернуть, но есть единственная проблема: сделать это– значит доказать ошибочность работы совершенного алгоритма и поставить под сомнение сам принцип существования Страны Качества. QualityLand, первая книга Марка-Уве Клинга, переведенная на русский язык,– это блестяще умная сатира в традициях Курта Воннегута, Дугласа Адамса и Джорджа Оруэлла, которая предлагает пугающий и слишком смешной взгляд на ближайшее будущее, в которое мы мчимся быстрее, чем хотим признать. Так зачем же медлить дальше? Интернет-магазин TheShop уже знает, что вам понравится!



Страна Качества слушать на видеосервисе Wink.