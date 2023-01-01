Страх. Тарас Асачев (книга, 2020) слушать онлайн

Минул год с того памятного дня, как жители Орбиса утратили свое бессмертие. Мир осознал всю жестокость и кровожадность игроков, пришедших в этот мир как гости и новые герои. Однако не стоит жалеть тех, кто не имеет права выбора – местные жители смогли выжить и адаптироваться, а многие из пришедших взяли слабых и беззащитных «Неписей» под свою защиту, не забывая вести войны и истреблять монстров. Игра изменилась, и это заметили многие, он уже не будет прежним, так как он впервые стал походить на реальный мир, где можно увидеть искренние эмоции некогда незаметных НПС. Это и подкупает новых играющих, желающих найти родственную душу хотя бы в виртуальном мире. Однако мало кто знает, что Орбису только это и нужно… Дополнительно: бонус – подкаст с автором.



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