Страх счастья. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Тренер по фитнесу Юлия Орлова стоит перед непростым выбором – её любовником является сын её близкой подруги Тамары – Максим Логинов. Тамара считает, что эти отношения не имеют перспективы – ведь Максим на несколько лет моложе Юлии и, кроме того, у него как оказалось есть невеста, которую тот оставил ради связи с Юлией.Максим весьма удивлён внезапным изменением отношения со стороны Юлии. Он любит её, а она вдруг заявляет ему, что он был для неё лишь минутным увлечением.Юлия не объясняет свому молодому любовнику, что с ней встречалась его бывшая невеста Оксана, которая сообщила, что ждёт от Максима ребёнка.Юлия не хочет вставать на пути чужого счастья, но в то же время вдруг понимает, что любит Максима по настоящему и не представляет себе жизни без него. Вскоре ей предстоит узнать, что она и сама беременна от Максима…



Страх счастья слушать на видеосервисе Wink.