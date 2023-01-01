Страх одиночества. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Страх одиночества. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Страх одиночества. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Анатолий Петрович Резецкий, работающий деканом в медицинском ВУЗе, слыл большим любителем женщин. Ему приписывалось, и не без основания, множество романов со студентками его института. Однажды вышло так, что в постели Резецкого оказалась дочь его давнишнего друга двадцатилетняя Катя Озеркова. Резецкий пришёл в ужас от произошедшего. Через несколько дней Озерковы пришли к Резецкому на день рождения его сына Ивана. Анатолий Петрович весь вечер чувствовал себя не в своей тарелке. После этого Резецкий принял решение немедленно разорвать отношения с Катей, но та не собиралась этого делать. Оказалось, что она ещё в детстве была влюблена в «дядю Толю». Сам того не желая, Анатолий Петрович признался Кате, что любит её. С этого момента отступать было уже поздно. К Резецкому пришла жена Озеркова, Оксана, которая сказала, что всё уже знает про его связь с Катей. Анатолию Петровичу ничего не оставалось, как признать своё «преступление» и пообещать Оксане, немедленно разорвать эту связь. На следующий день Катя снова пришла к Резецкому, и в тот момент, когда Анатолий Петрович попытался поговорить с ней, домой вернулся Иван. Он сразу понял, что его отец и дочь их лучших друзей близки. Иван ушёл из дома. Через некоторое время выяснилось, что его приютили Озерковы. Лев Озерков сказал Резецкому, что пора бы помириться с сыном и предложил поженить их детей. Анатолию Петровичу не оставалось ничего другого, как согласиться. Иван попросил отца не приходить на их с Катей свадьбу и сказал, что собирается взять фамилию жены и стать Озерковым. Пришедшая к Резецкому Оксана Озеркова сообщила, что Катя, оказывается, беременна и, судя по срокам, отцом является Анатолий Петрович. Резецкий, как и обещал, не пришёл на свадьбу сына. Молодые должны были отправиться в свадебное путешествие, но, неожиданно Катя пришла к Анатолию Петровичу с вещами и сообщила, что Иван не смог смириться с тем, что она забеременела от его отца, и выгнал её из дома. На другой день к Резецкому пришли Озерковы. Все понимали неловкость ситуации, но Резецкий и Катя на самом деле любили друг друга, и Озерковым ничего не оставалось делать, как признать Анатолия Петровича, как это ни смешно звучало, своим зятем. Иван тоже нашёл в себе силы понять и простить отца.

Страх одиночества слушать на видеосервисе Wink.

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