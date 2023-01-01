Stop doing that sh*t. Прекрати самосаботаж и начни жить по максимуму. Гэри Джон Бишоп (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Прекратите искать оправдания – Начинайте жить! Снова потратили все отложенные деньги на ерунду? Влюбились в неподходящего человека? Налегли на сладкое и набрали те 5 кг, которые сбросили с таким трудом? Вы стремитесь к лучшей жизни, но снова и снова терпите неудачу? Может, пришло время выйти из замкнутого круга? Автор международного бестселлера Unfu*k Yourself Гэри Джон Бишоп представляет пошаговое руководство по борьбе с внутренними саботажниками, которые мешают вам жить той жизнью, которой хочется. Без лишних сантиментов и воды Бишоп объясняет, как работает механизм подсознания, чтобы мы научились прерывать ход негативных мыслей до того, как они начнут высасывать из вас всю энергию и настраивать на неудачу. Пора вернуть контроль над собственной жизнью! Сломать шаблоны, переписать деструктивные сценарии и получить все, чего заслуживаете!



Stop doing that sh*t слушать на видеосервисе Wink.