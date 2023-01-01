Стоимость любви. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Ирине Петровне Савельевой не нравится, что жених ее единственной дочери Лены – бездельник. А вскоре она узнает, что Дима уже не в первый раз обольщает девушек из обеспеченных семей, чтобы жить у них и нигде не работать. Когда же его выгоняют – он ищет себе новую жертву. Ирина Петровна выгоняет Диму из их дома. Однако Лена настолько влюблена в Диму, что не хочет слышать о нем ничего плохого, и обвиняет мать в том, что это она разрушила ее любовь. Лена почти не бывает дома, словно избегая встреч и разговоров с матерью, стала грубой, агрессивной. Ирина Петровна поняла, что ради дочери готова не просто просить Диму вернуться к Лене, а даже заплатить ему за это. Дима соглашается. Он возвращается к Лене и регулярно берет деньги у Ирины Петровны. Но, однажды увидев, что ради того, чтобы «купить» дочери жениха, Ирине Петровне приходится ночами работать уборщицей, Дима говорит, что ему не нужны такие жертвы и уходит. После ухода Димы Лена признается матери, что беременна и будет делать аборт, поскольку без Димы ей этот ребенок не нужен! Ирина Петровна просит Диму уговорить Лену не убивать ребенка. За это она опять готова заплатить. Но Диме больше не нужны деньги. Он понял, что по-настоящему любит Лену.



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