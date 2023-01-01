Стивен Спилберг. Человек, изменивший кинематограф. Биография. Молли Хаскелл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Стивен Спилберг – один из самых выдающихся режиссеров в истории кинематографа. Разменявший восьмой десяток, необыкновенно одаренный и талантливый, он все еще создает на экране истории, затрагивающие каждого. Его вклад в развитие мирового кинематографа невозможно переоценить: ЧЕЛЮСТИ, ИНДИАНА ДЖОНС, ИНОПЛАНЕТЯНИН, ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА, СПИСОК ШИНДЛЕРА, ВОЙНА МИРОВ – каждый новый фильм мастера сразу становился сенсацией, собиравшей в кинотеатрах миллионы, что сделало Спилберга самым кассовым режиссером в истории. А тысячи детей, смотревших фильмы мастера в кинотеатрах, спустя много лет пришли в кинематограф работать и теперь создают свои истории. За свою многолетнюю деятельность он получил самые важные и престижные награды: именная звезда на Аллее Славы в Голливуде, звание почетного Рыцаря-Командора ордена Британской империи «»за неоценимый вклад в развитие британской кинопромышленности»», Орден Короны степени Командора в Бельгии, Президентская медаль Свободы в США – это лишь малая часть того, чего удостоился Стивен Спилберг за свои фильмы. В этой книге автор Молли Хаскелл исследует всю жизнь великого режиссера через созданные им фильмы – каждая глава рассказывает о том, что происходило с мистером Спилбергом в момент съемки конкретного фильма или сразу нескольких, потому что неутомимый режиссер любит совмещать работу над двумя-тремя проектами – и все это без потери качества! Детство и юность, болезненный развод родителей, начало карьеры, встреча с женой, переосмысление жизненны...Слушайте книгу.



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