Стив Джобс. Великие цитаты. Сборник (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Мало кому придет в голову сомневаться в том, что Стив Джобс – выдающийся человек. Он сделал значительный вклад в развитие персональных компьютеров, музыки, телефонов и анимации. Хиппи без высшего образования создал компьютерную корпорацию, в несколько лет заработав несколько миллионов долларов. Его уволили из собственной компании, но он вернулся и превратил её в одну из самых влиятельных организация планеты. Человека, которого все привыкли считать выскочкой, теперь он заслуженно признали одним из самых заметных бизнес-лидеров. Он изменил миллионы жизней, сделав технологии простыми в использовании, увлекательными и эстетичными. Эта аудиокнига издательства AB Publishing – сборник лучших высказываний Стива Джобса.



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