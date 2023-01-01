Стержень. Как быть мужчиной 16–100. Максим Хантаев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга «СТЕРЖЕНЬ» содержит в себе пошаговые инструкции о том, КАК быть мужчиной в любом возрасте с 16 лет до 100. В ней я собрал точные формулы для осознания, что значит быть мужчиной с женских точек зрения, которые зачастую кажутся изменчивыми и нелогичными. Нам крайне необходимы очень яркие и контрастные ориентиры истины в туманных оттенках серых будней, для благополучной навигации среди всех подводных камней взаимоотношений. «Как вы яхту поведeте – так она и поплывeт» mk Книга содержит нецензурную брань.



Стержень слушать на видеосервисе Wink.