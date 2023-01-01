Стервятники «Флориды» / Los Caranchos de la Florida. Бенито Линч (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Длительность записи: 7 часов и 21 минута. Текст читает искусственный интеллект. Чёткая речь и безукоризненное произношение ИИ идеально подходят для изучающих иностранный язык. Действие романа «Стервятники „Флориды”» аргентинского писателя Бенито Линча разворачивается в степном скотоводческом поместье. Хозяин ранчо Дон Франсиско Суарес Орофио, получивший землю от старого крестьянина-гаучо, потратил 30 лет своей жизни на развитие поместья. Любовная драма начинается с возвращения домой его сына Панчито. В романе Линч показывает бессилие цивилизации перед мощью дикой пампы. Она подчинят главных героев, стирает тонкий налет воспитания и образования и диктует: «В любви каждый сам за себя».



Стервятники «Флориды» / Los Caranchos de la Florida слушать на видеосервисе Wink.