Степной король Лир. Иван Тургенев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В девятнадцатом веке И. С. Тургенев показал, что не только «быстрых разумом Невтонов» может рождать российская земля, но и своих Гамлетов, Фаустов и королей Лиров. Эти вечные образы, архетипы и сверхтипы, попав на русскую почву, претерпели некоторые изменения, став, может быть, еще ближе, роднее �и понятнее нам. «Вечные образы переносились на русскую почву, изменяли имена, становились инструментом объективного исследования русской жизни и способом лирического самовыражения, сохраняя тем не менее глубинную, архетипическую связь с породившей их почвой и культурной традицией» © Storytel



Степной король Лир слушать на видеосервисе Wink.