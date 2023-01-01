Стендап: 20 лучших формул. Стив Норт (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Комедийный коуч Стив Норт начинает с того, что учит вас создавать своего уникального комедийного персонажа для стендапа, затем предлагает 20 лучших формул написания шуток, разработанных за 20 лет работы на его семинарах, а далее помогает собрать все это вместе, чтобы работать как стендап- комик. Независимо от того, начинающий вы комик или продвинутый, вам необходимо сначала освоить метод работы с персонажем, а затем уже поражать публику или просто быть смешнее в жизни.



Стендап: 20 лучших формул слушать на видеосервисе Wink.