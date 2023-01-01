Ставка на сильнейшего. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Инна Турова, топ-менеджер банка, с нетерпением ждет, когда ее парень Сергей переедет к ней в квартиру. Неожиданно приезжает мама Инны. Ольга Петровна сообщает, что отец Инны с сердечным приступом попал в больницу, потому что разорился и потерял все, включая квартиру. Мать заявляет, что теперь они с отцом будут жить у Инны. Та говорит матери, что у нее есть жених, простой автослесарь. Но Ольга Петровна напоминает, что Инна помолвлена с Максимом – сыном бывшего партнера отца, миллионера Феликса, и свадьба с ним – единственный способ помочь отцу наладить новый бизнес. Мать считает, что Инна обязана быть благодарной родителям и не имеет права думать о себе в тяжелый для них момент. Кирилл Олегович выписывается из больницы. Он просит дочь взять кредит для него. Инна соглашается. Она видит, как тяжело отец переживает крах своего дела. Она не решается сказать ему о Сергее. Сергей предлагает Инне переехать в его съемную квартиру, но Инна говорит, что родители этого не поймут. Сергей решает форсировать ситуацию. Он приходит к Ольге Петровне в отсутствие Инны. Ольга Петровна рассказывает ему, что Инна помолвлена с богатым Максимом. Она называет Сергея голодранцем. Тот, обидевшись, уходит. Кирилл Олегович сообщает, что свадьба с Максимом – дело решенное. Феликс сообщил ему, что Максим скоро возвращается с учебы из Англии. Кирилл Олегович уверен, что теперь он быстро решит все свои проблемы. Инна рассказывает матери, что Максим изнасиловал ее, когда они были студентами, а его отец Феликс сделал всё, чтобы скрыть это, уговорив Инну не ломать судьбу его сыну. Ольга Петровна в ужасе. Инна заявляет отцу, что не выйдет замуж за Максима и уходит из дома к Сергею. Они подают заявление в ЗАГС. Вскоре Ольга Петровна просит Инну прийти к отцу. Оказывается, узнав о том, что Максим сделал с Инной, Кирилл Олегович поссорился с Феликсом – выяснилось, что тот пытался замять ту некрасивую историю, чтобы его сын смог уехать на учебу в Англию. Инна сообщает отцу, что выходит замуж за Сергея. Отец одобряет ее выбор и просит Инну познакомить его с будущим зятем.



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