Стать коучем президента. Цели, к которым мы не боимся идти. Галина Стороженко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Хотите успеть на всех фронтах: совмещать успешную карьеру и счастливую личную жизнь? Отвечая на вопросы автора этой книги, вы станете президентом своей жизни – человеком, который точно знает, чего он хочет, и гарантированно получает желаемое. Автор книги Галина Стороженко – кандидат психологических наук и профессиональный сертифицированный коуч Международной федерации коучинга (PCC ICF). Клиенты Галины, собственники бизнеса и первые лица компаний, живут и работают в России, Европе и США.



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