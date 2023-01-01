WinkАудиокнигиСтать коучем президента. Цели, к которым мы не боимся идти. Галина Стороженко
Стать коучем президента. Цели, к которым мы не боимся идти. Галина Стороженко (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология424 мин16+
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Сюжет
Хотите успеть на всех фронтах: совмещать успешную карьеру и счастливую личную жизнь? Отвечая на вопросы автора этой книги, вы станете президентом своей жизни – человеком, который точно знает, чего он хочет, и гарантированно получает желаемое. Автор книги Галина Стороженко – кандидат психологических наук и профессиональный сертифицированный коуч Международной федерации коучинга (PCC ICF). Клиенты Галины, собственники бизнеса и первые лица компаний, живут и работают в России, Европе и США.
Стать коучем президента слушать на видеосервисе Wink.