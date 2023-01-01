Стать христианином (основы Веры и жизни православной). Протоиерей Серафим Слободской (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Как стяжать веру Христову и жить по этой вере сегодня? С чего начинается настоящая христианская жизнь? Это те вопросы, которые задают многие начинающие веровать люди. И это закономерно. Ведь, чтобы называться православными христианами, недостаточно одних добрых чувств и желаний. Необходимо уметь не только правильно исповедовать веру Христову, ходить перед Богом, молиться Ему, но и совершать те добрые дела, которые Господь требует от нас. Эта аудиокнига, как азбука, учит воцерковляющегося слушателя основам веры и жизни христианской.



Стать христианином (основы Веры и жизни православной) слушать на видеосервисе Wink.