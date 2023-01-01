WinkАудиокнигиСтать христианином (основы Веры и жизни православной). Протоиерей Серафим Слободской
Стать христианином (основы Веры и жизни православной). Протоиерей Серафим Слободской (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Религия и духовная литература226 мин12+
Сюжет
Как стяжать веру Христову и жить по этой вере сегодня? С чего начинается настоящая христианская жизнь? Это те вопросы, которые задают многие начинающие веровать люди. И это закономерно. Ведь, чтобы называться православными христианами, недостаточно одних добрых чувств и желаний. Необходимо уметь не только правильно исповедовать веру Христову, ходить перед Богом, молиться Ему, но и совершать те добрые дела, которые Господь требует от нас. Эта аудиокнига, как азбука, учит воцерковляющегося слушателя основам веры и жизни христианской.
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