Старый ворчун. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Старый ворчун. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Старый ворчун. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

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О книге

Лидия Петрова – мать одиночка, пытающаяся устроить свою женскую судьбу, попросила отца – Павла Сергеевича, бывшего военного моряка, на время приютить у себя внука Никиту, поскольку у неё наметились серьёзные отношения с её знакомым Игорем, и она пока не хочет говорить ему о том, что у неё есть ребенок. Отец объяснил дочери, что на вранье серьёзных отношений не выстроишь. Он отказал дочери, хотя очень любил внука. На другой день Лида и Игорь зашли к ней домой. Неожиданно из школы раньше времени вернулся Никита. Игорь и Лида были сильно смущены, а Лида ещё раз подумала, что Никита будет им помехой. В это время позвонил Павел Сергеевич, который сказал, что готов поселить у себя внука. Лида отвезла сына к деду. Никита хныкал и не хотел у него оставаться. Дед сразу установил для Никиты строгий «морской» распорядок дня, сказав дочери, что воспитал не одно поколение военных моряков. Игорь переехал жить к Лиде, но на сердце у неё всё же было тревожно. Однажды Никита позвонил Лиде и попросил забрать его домой от строгого и ворчливого деда. Лида приехала к Павлу Сергеевичу, и тот объяснил дочери, что хочет воспитать из внука настоящего мужчину. Они поссорились и у отца «прихватило» сердце. Игорь неожиданно предложил Лиде забрать Никиту домой. Он рассчитывал подружиться с мальчиком. На следующий же день они приехали к Павлу Сергеевичу. Тот принял будущего зятя довольно прохладно, хотя Игорь и сказал ему, что тоже служил во флоте. Вскоре домой вернулся Никита, которому дед давал поручение забить гвозди в скамейке во дворе. Лида неожиданно увидела, что «флотское» воспитание даёт свои плоды. Дед отказался отдавать внука дочери, объяснив, что у него насчёт Никиты имеются кое какие свои планы. На следующий день Павел Сергеевич объяснил Лиде, что Игорёк болтун, что он никогда и нигде не служил, и что ей не нужен такой муж. Та встреча оказалась просто проверкой и Павел Сергеевич «раскусил» Игоря. Лида рассказала об этом Игорю. Тот разозлился и за глаза оскорбил Павла Сергеевича. Тогда Лида прогнала Игоря. Лида попросила у отца прощения за свою глупость. Павел Сергеевич тоже вдруг стал просить прощения у дочери за то, что пытался навязать ей свой мнение. Лида вновь осталась одна. Через несколько дней ей вдруг позвонил отец и попросил срочно прийти к нему. В гостях у Павла Сергеевича Лида застала Игоря, который пришёл просить её руки. Отец благословил их.

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
28 мин / 00:28

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