Старый парк. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Старый парк. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Старый парк. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Анна с удивлением узнаёт, что ее мать собирается выйти замуж. Анна считает, что жених матери Сергей Владимирович имеет какой-то корыстный интерес – она не может поверить в то, что он любит ее маму. Анна делится своими переживаниями с коллегой Мариной. Та сочувствует ей. Через некоторое время Анна обвиняет Сергея Владимировича в претензиях на жилплощадь матери и прогоняет его. Вскоре Марина сообщает Анне, что ее отца окрутила бывшая любовница, которая, имеет от него взрослую дочь. Она подозревает, что те женщины претендуют на машину и дачу отца. Марина показывает Анне бумажку с адресом «невесты» отца. Анна видит, что это адрес ее матери. Марина понимает, что выгнала собственного отца. Она встречается с ним и обвиняет в том, что он вспомнил о ее матери и о ней только под старость. Через некоторое время отец попадает в больницу с сердечным приступом. Анна винит в этом себя. Ее мать признается, что сама запрещала Сергею Владимировичу общаться с дочерью. Анна узнает, что он каждый год в день рождения Анны приходил в старый парк к месту знакомства с ее матерью. Через некоторое время Сергея Владимировича выписывают. Анна признается Марине в том, что она ее единокровная сестра. Анна встречается с отцом в старом парке и просит у него прощения. Свой день рождения они празднует с отцом, матерью и Мариной.

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