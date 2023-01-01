Старые портреты (сборник). Иван Тургенев (книга, 2014) слушать онлайн

Сюжет

На этом диске представлены повести Ивана Сергеевича Тургенева «Пунин и Бабурин», «Старые портреты», «Отчаянный», «Часы», погружающие читателя-слушателя в историческое прошлое России. Героем в них зачастую выступает разночинец с его практичностью и осмотрительностью, чуждый чрезмерной вост�орженности и неумеренных порывов, или же наоборот – неистовый кутила, не знающий меры ни в чем – ни в отчаянном бесстрашии, ни в вине («Отчаянный»). В рассказе «Старые портреты» утверждается важная роль в дворянском доме XVIII века царских портретов, олицетворявших славу и мощь России, а также преданность хозяев усадьбы своему государю.



Старые портреты (сборник) слушать на видеосервисе Wink.