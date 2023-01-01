Стартап. Руководство для начинающих. Владимир Ильин (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Если вы уже слышали о стартапе, но боялись придумать что-то самостоятельно и не знали не только, как все начать, но и как добиться успеха, эта книга ответит на все ваши вопросы. Вы узнаете, как найти идею, отыскать инвестора, организовать работу, привлечь клиентов и развить ваш проект.



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