Старший брат. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Старший брат. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Старший брат. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

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Сюжет

Студентка Тамара встретила свою любовь. Ее возлюбленный сделал ей предложение. И тогда Тамара решила познакомить жениха со своим старшим братом. Но брат не объясняя причин, запретил Тамаре встречаться с Виталием. Тамара была вынуждена уйти из дома, чтобы быть с любимым. Но позже она узнала, что Виталий ее брат. Тамара очень страдала. Мать Виталия узнала о случившимся и рассказала , что это роковая ошибка. Тамара и Виталий не брат и сестра. Просто отец Тамары и Ивана очень помогал Виталию и его матери.

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