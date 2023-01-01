Старший брат. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Студентка Тамара встретила свою любовь. Ее возлюбленный сделал ей предложение. И тогда Тамара решила познакомить жениха со своим старшим братом. Но брат не объясняя причин, запретил Тамаре встречаться с Виталием. Тамара была вынуждена уйти из дома, чтобы быть с любимым. Но позже она узнала, чт�о Виталий ее брат. Тамара очень страдала. Мать Виталия узнала о случившимся и рассказала , что это роковая ошибка. Тамара и Виталий не брат и сестра. Просто отец Тамары и Ивана очень помогал Виталию и его матери.



Старший брат слушать на видеосервисе Wink.