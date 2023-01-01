Стариковские причуды. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Пенсионер Василий Петрович Овчаренко живет вдвоем с дочерью Любой. Он привык, что Люба о нём заботится: кормит, ухаживает, содержит квартиру в идеальной чистоте. Но когда Василий Петрович выписывается из больницы после очередного сердечного приступа, опека дочери становится слишком назойливой и начинает его раздражать. Как-то раз на прогулке он знакомится с пенсионеркой Таисией Валентиновной и жалуется ей на дочь. Таисия Валентиновна предлагает познакомить Любу с ее сыном Юрием. Молодые люди быстро находят общий язык и собираются пожениться. Василий Петрович понимает, что с уходом дочери его привычному образу жизни придет конец. Люба переезжает к Юрию, но ей трудно ужиться с его матерью: Таисия Валентиновна в быту – «Плюшкин», копит добро на случай «а вдруг – пригодится», а Люба – человек очень аккуратный. Тогда Василий Петрович предлагает Таисии Валентиновне переехать к нему, чтобы не мешать молодым. Она соглашается, но их отношения быстро портятся – Василий Петрович недоволен тем, как Таисия Валентиновна ведет хозяйство. У него снова случается сердечный приступ. Люба винит в этом себя и решает вернуться к отцу, чтобы ухаживать за ним. Но Василий Петрович отговаривает дочь – он понял, что она должна подумать и о себе.



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