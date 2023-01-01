Старец Иоаким из скита Праведной Анны. Архимандрит Херувим
Wink
Аудиокниги
Старец Иоаким из скита Праведной Анны. Архимандрит Херувим

Старец Иоаким из скита Праведной Анны. Архимандрит Херувим (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Религия и духовная литература68 мин12+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

На Горе Афон существует традиция Двенадцати Святых – избранных старцев-отшельников, по числу Апостолов, живущих неизвестными миру и неизвестными даже другим афонским монахам. Когда умирает кто-либо из них, без всякой огласки в их число призывается другой для продолжения подвигов предшественника. Нам это поведали старцы, свидетельствовавшие о том, что они неожиданно получали такой призыв, но в смирении и страхе Божием отказались...

Старец Иоаким из скита Праведной Анны слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг