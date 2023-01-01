Старец Иоаким из скита Праведной Анны. Архимандрит Херувим (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

На Горе Афон существует традиция Двенадцати Святых – избранных старцев-отшельников, по числу Апостолов, живущих неизвестными миру и неизвестными даже другим афонским монахам. Когда умирает кто-либо из них, без всякой огласки в их число призывается другой для продолжения подвигов предшестве�нника. Нам это поведали старцы, свидетельствовавшие о том, что они неожиданно получали такой призыв, но в смирении и страхе Божием отказались...



Старец Иоаким из скита Праведной Анны слушать на видеосервисе Wink.