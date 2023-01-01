Старая обида. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Екатерина Синельникова работала директором. Несколько месяцев назад у нее завязались отношения с сотрудником ее же фирмы Антоном. Антон и Екатерина начали жить вместе. В день, когда Антон решил сделать Екатерине предложение, к ней пришел Сергей Драницын и попросил взять его на работу. Когда-то в институте у Екатерины и Сергея был роман, потом он бросил ее и женился по расчёту. Теперь он развелся и искал работу. Увидев Екатерину, Сергей намекнул ей, что не забыл о прошлом. Екатерина решила, что Сергей мечтает к ней вернуться, и приняла его на работу. Но оказалось, что она не нужна Сергею. Екатерина собралась уволить Сергея, но потом передумала. Она мечтала заполучить его. Сергей попросил аванс, чтобы отметить свой грядущий день рождения. Екатерина предложила ему устроить на работе вечеринку, за счет фирмы. На день рождения Сергея в офис пришла его невеста Инга. Екатерина разозлилась и ушла с вечеринки. Дома она проплакала весь вечер. Пришел Антон, он попросил объяснить, что происходит между Екатериной и Сергеем. Она отказалась и нагрубила ему. Антон ушел и не ночевал дома. Но Екатерина этого даже не заметила. Антон, увидев, что ничего не добился, сказал, что на время хотел бы пожить отдельно. Антон ушел. Екатерина пригласила к себе Сергея, она мечтала о ночи любви, но Сергей напился и заснул. Утром она попросила его не распространяться о том, что было. Но Сергей не удержался и рассказал об «особых отношениях» с начальницей. Екатерина разозлилась. Она поняла, что Сергей ее использовал. Она решила проверить свою догадку и потребовала, чтобы он позвонил Инге и сообщил об их разрыве. Сергей с охотой согласился. Екатерина остановила его и прогнала. Она поняла, что испытывала к Сергею всего лишь обиду за прошлое. По-настоящему ей нужен Антон.



Старая обида слушать на видеосервисе Wink.