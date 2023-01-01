Старая дева. Даниэль Брэйн (книга, 2023) слушать онлайн

Мне двадцать пять, и я старуха. Я списана со счетов барышня с домашним образованием, коротаю дни в разоренном поместье. Нищета, голодающие крестьяне, развалившийся дом трижды в залоге, младший брат, мот и бабник, тратит последнее на кутежи. Такой, значит, мой второй шанс? Такая жизнь досталась мне п�осле смерти?Нет. Мне сорок пять, я сильная и независимая, я поднималась и падала, опять поднималась. Плевать, что обо мне подумают, мое имение восстанет из руин.



Старая дева слушать на видеосервисе Wink.