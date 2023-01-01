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Станция похищенных душ. Наталья Калинина (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Любовные романы, Ужасы и мистика805 мин16+
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Сюжет
Заброшенная железнодорожная станция по праву пользуется дурной славой. Там пропадают люди и появляются призрачные поезда. Ева уже сталкивалась с необъяснимым, когда много лет назад на станции исчез парень из их компании, и его до сих пор не нашли. Но теперь дело коснулось семьи девушки – след�ы ее младшей сестры ведут как раз к проклятому месту и теряются там. Поиски осложняются тем, что кто-то угрожает самой Еве, а еще на ее пути оказывается человек из прошлого – тот, кого она когда-то безответно любила…
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