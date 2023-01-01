WinkАудиокнигиСтанция первой любви. Владимир Амлинский
Станция первой любви. Владимир Амлинский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детская литература, Классика12+
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Сюжет
Радиопостановка по рассказу. Летом восьмиклассник Сережа отдыхал в дачном поселке, играл в футбол с приятелем Гришей. Однажды ребята познакомились с Инной и оба влюбились в нее. И вот уже взрослый Сережа вспоминает, как он соперничал с другом, как переживал, как уже девятнадцатилетним разыскал Инну и навсегда попрощался со станцией “Первая любовь”. Исполнители: Автор и Сережа – Табаков Олег; Гриша – Земляникин Владимир; Инна – Макагонова Роза
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