Станция первой любви. Владимир Амлинский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Радиопостановка по рассказу. Летом восьмиклассник Сережа отдыхал в дачном поселке, играл в футбол с приятелем Гришей. Однажды ребята познакомились с Инной и оба влюбились в нее. И вот уже взрослый Сережа вспоминает, как он соперничал с другом, как переживал, как уже девятнадцатилетним разыскал Инну и навсегда попрощался со станцией “Первая любовь”. Исполнители: Автор и Сережа – Табаков Олег; Гриша – Земляникин Владимир; Инна – Макагонова Роза



Станция первой любви слушать на видеосервисе Wink.