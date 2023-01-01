Станьте экспертом! Практический курс делового французского языка. Светлана Колядко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Запись представляет собой практический аудиокурс делового французского языка. В учебном пособии подробно рассматриваются ситуации делового общения на французском языке, связанные с производственной и коммерческой деятельностью предприятия, менеджментом, кадровой политикой, рекламой и м�аркетингом. Пособие предназначено для студентов экономических и гуманитарных специальностей, а также широкого круга читателей, профессиональная деятельность которых связана с деловым общением на французском языке.



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