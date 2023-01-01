Станьте экспертом! Практический курс делового французского языка. Светлана Колядко
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Станьте экспертом! Практический курс делового французского языка. Светлана Колядко

Станьте экспертом! Практический курс делового французского языка. Светлана Колядко (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Иностранные языки, Детская литература50 мин16+

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Сюжет

Запись представляет собой практический аудиокурс делового французского языка. В учебном пособии подробно рассматриваются ситуации делового общения на французском языке, связанные с производственной и коммерческой деятельностью предприятия, менеджментом, кадровой политикой, рекламой и маркетингом. Пособие предназначено для студентов экономических и гуманитарных специальностей, а также широкого круга читателей, профессиональная деятельность которых связана с деловым общением на французском языке.

Станьте экспертом! Практический курс делового французского языка слушать на видеосервисе Wink.

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