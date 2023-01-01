Стань хозяином своих эмоций. Как достичь желаемого, когда нет настроения. Тибо Морисс. Ключевые идеи книги (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Все мы то и дело испытываем эмоции: радость и страх, гордость и негодование, зависть и неуверенность в себе, беспокойство и вдохновение. Одни эмоции украшают нашу жизнь, другие доставляют нам неприятности и осложняют ее. Но знаем ли мы, откуда они все берутся? И почему одним людям удается достигать успеха и чувствовать себя счастливыми, а другие вечно тоскуют и жалуются на жизнь? Тибо Морисс считает своей профессиональной миссией помочь людям научиться преодолевать негативные мысли, управлять эмоциями и перестать тратить силы на ненужное беспокойство. Его книга — источник полезных и легковыполнимых советов и практик. Пользуйтесь!





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