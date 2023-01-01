WinkАудиокнигиСтань хозяином своих эмоций. Как достичь желаемого, когда нет настроения. Тибо Морисс. Ключевые идеи книги
Стань хозяином своих эмоций. Как достичь желаемого, когда нет настроения. Тибо Морисс. Ключевые идеи книги (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Саморазвитие, Зарубежная литература28 мин16+
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Сюжет
Все мы то и дело испытываем эмоции: радость и страх, гордость и негодование, зависть и неуверенность в себе, беспокойство и вдохновение. Одни эмоции украшают нашу жизнь, другие доставляют нам неприятности и осложняют ее. Но знаем ли мы, откуда они все берутся? И почему одним людям удается достигать успеха и чувствовать себя счастливыми, а другие вечно тоскуют и жалуются на жизнь? Тибо Морисс считает своей профессиональной миссией помочь людям научиться преодолевать негативные мысли, управлять эмоциями и перестать тратить силы на ненужное беспокойство. Его книга — источник полезных и легковыполнимых советов и практик. Пользуйтесь!
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