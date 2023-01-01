Стальная бабочка. Вячеслав Шалыгин
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Стальная бабочка. Вячеслав Шалыгин

Стальная бабочка. Вячеслав Шалыгин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика848 мин16+

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О книге

С тех пор как человечество покинуло лишенную ресурсов и жизни Землю, оно разделилось на три расы: генномодифицированных дактианцев, полумеханических сайтенов и мароманнов, напичканных нанороботами. Лишь дикари-вильдеры, населяющие опустошенные в ходе галактической экспансии планеты, сохранили свою человеческую природу. Спустя много веков из центра Галактики, именуемого Пеклом, стали поступать тревожные вести. Шанс разобраться в происходящем выпал мароманнскому офицеру Максу Хауэру и дактианскому тактику Сайрусу Рему, когда в окраинном секторе вдруг появился загадочный корабль «Стальная бабочка», пропавший много лет назад как раз поблизости от Пекла.

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Жанр
Фантастика
Время
848 мин / 14:08

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