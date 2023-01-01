Сталкер. Истории. Саратов. Захар Чернобыльский
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Сталкер. Истории. Саратов. Захар Чернобыльский

Сталкер. Истории. Саратов. Захар Чернобыльский (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Фантастика16+

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Сюжет

День Гнева стёр людей с поверхности Земли. Когда планета забилась в конвульсии, человеческая «пыль», что осталась от цивилизации, осела в убежищах… Как живут и выживают в городах без метро? Что произошло в тот роковой день? Какие опасности поджидают выживших снаружи и внутри того места, которое их уберегло от вымирания? Возможна ли жизнь в других убежищах? Возможна ли жизнь без метро?

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