Сталкер. Истории. Дружба. Захар Чернобыльский
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Сталкер. Истории. Дружба. Захар Чернобыльский

Сталкер. Истории. Дружба. Захар Чернобыльский (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Фантастика, Ужасы и мистика16+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Небольшая история у костра. Пламя, как и люди возле него, бывает разным – весёлым и грустным, мрачным и светлым, загадочным и простым, мистическим и реальным, добрым и не очень. Ох и много историй, знают костры… Разговор мародёра с неизвестным сталкером, двое сталкеров-одиночек и их судьба.

Сталкер слушать на видеосервисе Wink.

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