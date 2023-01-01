WinkАудиокнигиСталкер. Истории. Дружба. Захар Чернобыльский
Сталкер. Истории. Дружба. Захар Чернобыльский (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Фантастика, Ужасы и мистика16+
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Сюжет
Небольшая история у костра. Пламя, как и люди возле него, бывает разным – весёлым и грустным, мрачным и светлым, загадочным и простым, мистическим и реальным, добрым и не очень. Ох и много историй, знают костры… Разговор мародёра с неизвестным сталкером, двое сталкеров-одиночек и их судьба.
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