Сталкер. Истории. Дружба. Захар Чернобыльский (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Небольшая история у костра. Пламя, как и люди возле него, бывает разным – весёлым и грустным, мрачным и светлым, загадочным и простым, мистическим и реальным, добрым и не очень. Ох и много историй, знают костры… Разговор мародёра с неизвестным сталкером, двое сталкеров-одиночек и их судьба.



Сталкер слушать на видеосервисе Wink.