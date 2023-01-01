Сталин против Троцкого. Финал. Леонид Млечин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В аудиокниге Леонида Млечина «Сталин против Троцкого. Финал», записанной на студии «Ардис», продолжается рассказ о противостоянии двух вождей Советской России. Сталин не только приказал убить Троцкого. Несколько десятилетий работы пропагандистской машины не прошли даром. Он превращeн ею в воплощение зла. Кажется, его ненавидят все. Те, кто считает революцию трагедией, не могут забыть, что под его руководством петроградские большевики взяли власть в Октябре. Коммунисты считают, что он был злейшим врагом революции. Националисты – что по заданию всемирного масонства уничтожал Россию. И все вместе ненавидят его как еврея. После смерти Сталина и даже после крушения социалистического режима, когда стала восстанавливаться реальная история страны, когда меняются оценки деятелей недавнего прошлого, мало что изменилось. Кого угодно готовы реабилитировать и простить, даже тех, кто пролил море крови, только не Льва Троцкого.



Сталин против Троцкого слушать на видеосервисе Wink.