Стакан всегда наполовину полон! 10 великих идей о том, как стать счастливым. Джонатан Хайдт (книга, 2020) слушать онлайн
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Самое аргументированное исследование феномена счастья, созданное самым лучшим мыслителем нашего времени. Критики называют эту аудиокнигу «самым аргументированным исследованием феномена счастья». Журнал Prospect включил ее автора в список лучших мыслителей нашего времени. Джонатан Хайдт изучил трактаты древних мыслителей и философские труды за последние 500 лет. Он смог вывести 10 Великих Идей Счастья, которые возникли на разных континентах и в разное время независимо друг от друга. Связь между здоровьем, работоспособностью, долголетием и мысленным настроем действительно существует! Но как перейти «на светлую сторону» и начать мыслить позитивно? Какой образ мышления стимулирует оптимизм? Как избавиться от хронической склонности к пессимизму и депрессии, научиться бороться с ложными тревогами и мнимыми опасностями? Вы найдете ответы в этой аудиокниге. «Оригинально, серьезно, практически применимо, делает повседневную жизнь проще и лучше», – вот что говорят о аудиокниге многочисленные поклонники.
Стакан всегда наполовину полон! 10 великих идей о том, как стать счастливым слушать на видеосервисе Wink.