Стакан всегда наполовину полон! 10 великих идей о том, как стать счастливым. Джонатан Хайдт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Самое аргументированное исследование феномена счастья, созданное самым лучшим мыслителем нашего времени. Критики называют эту аудиокнигу «самым аргументированным исследованием феномена счастья». Журнал Prospect включил ее автора в список лучших мыслителей нашего времени. Джонатан Хайдт изучил трактаты древних мыслителей и философские труды за последние 500 лет. Он смог вывести 10 Великих Идей Счастья, которые возникли на разных континентах и в разное время независимо друг от друга. Связь между здоровьем, работоспособностью, долголетием и мысленным настроем действительно существует! Но как перейти «на светлую сторону» и начать мыслить позитивно? Какой образ мышления стимулирует оптимизм? Как избавиться от хронической склонности к пессимизму и депрессии, научиться бороться с ложными тревогами и мнимыми опасностями? Вы найдете ответы в этой аудиокниге. «Оригинально, серьезно, практически применимо, делает повседневную жизнь проще и лучше», – вот что говорят о аудиокниге многочисленные поклонники.



Стакан всегда наполовину полон! 10 великих идей о том, как стать счастливым слушать на видеосервисе Wink.