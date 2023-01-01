Ссыльнопоселенец. Горячая зимняя пора. Владимир Стрельников (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Горячая зимняя пора» – фантастический роман Владимира Стрельникова, вторая книга цикла «Ссыльнопоселенец», жанр боевая фантастика. Зима… как много в этом звуке, и так далее. Ну а что? Действительно много, особенно для помощника шерифа в городке ссыльнопоселенцев. Законы есть только те, что готовы подтвердить своими антикварными стволами представители этих законов и народное ополчение. Благо, что адвокатов у тех, по другую сторону ствола, нет. Но в целом, именно такая жизнь для бывшего десанта в самый кайф. Свобода, женщины, пистолеты – что еще надо для полного счастья? Разве бы выбраться в космос, но с этим туго. И потому путешествовать приходится ножками. Не спеша, любуясь окрестностями и отстреливая попутных бандитов. Ну, то есть тех, кто нападает. Правда, такая жизнь чревата неприятностями, но тут уж как кривая вывезет…



Ссыльнопоселенец слушать на видеосервисе Wink.