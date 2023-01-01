Средневековая история. Интриги королевского двора. Галина Гончарова (книга, 2020) слушать онлайн

Графиня Лилиан Иртон и дома не может жить спокойно. Совершают налет работорговцы, пытается похитить любимую падчерицу злонамеренный сосед, подкатывает с неприличными предложениями учитель истории – и что со всем этим делать? Это еще не считая отравителей. Но наша современница, волей судьбы перенесенная в тело графини, справится со всеми проблемами. Отравителей в тюрьму, похитителей на виселицу, падчерицу воспитывать, производство налаживать… О-хо-хо, ведь графиня всего одна, и ей не разорваться. А дело делать надо. Но за пределами «благополучного» графства людям тоже скучать не приходится. Покушения и заговоры цветут пышным цветом. И впереди поездка в столицу по приглашению короля… Ну так что же… Глаза боятся. Руки делают.



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