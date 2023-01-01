Средневековая история. Интриги королевского двора. Галина Гончарова
Wink
Аудиокниги
Средневековая история. Интриги королевского двора. Галина Гончарова

Средневековая история. Интриги королевского двора. Галина Гончарова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Русская литература, Любовные романы724 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

Графиня Лилиан Иртон и дома не может жить спокойно. Совершают налет работорговцы, пытается похитить любимую падчерицу злонамеренный сосед, подкатывает с неприличными предложениями учитель истории – и что со всем этим делать? Это еще не считая отравителей. Но наша современница, волей судьбы перенесенная в тело графини, справится со всеми проблемами. Отравителей в тюрьму, похитителей на виселицу, падчерицу воспитывать, производство налаживать… О-хо-хо, ведь графиня всего одна, и ей не разорваться. А дело делать надо. Но за пределами «благополучного» графства людям тоже скучать не приходится. Покушения и заговоры цветут пышным цветом. И впереди поездка в столицу по приглашению короля… Ну так что же… Глаза боятся. Руки делают.

Средневековая история слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Фантастика, Любовные романы, Русская литература
Время
724 мин / 12:04

Рейтинг