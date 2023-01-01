Справочник лидера. Джо Оуэн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга содержит рисунки, таблицы, и упражнения в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки. Этот справочник, составленный автором бестселлеров Джо Оуэном, – незаменимое пособие, рассказывающее про главные навыки успешного лидера. В его основу лег опыт более тысячи лидеров публичных, частных и волонтерских организаций со всего мира. Автор объясняет, что эффективно на практике, а не в теории, в таких важных сферах, как общение и работа с людьми, карьера, мышление, личностные ценности и поведение. Каждый навык представлен коротко и ясно и сопровождается полезными советами для применения в жизни. Эти навыки помогают преодолевать реальные трудности реальным лидерам, и любой читатель сможет создать свою уникальную формулу успеха, опираясь на свой собственный контекст. Четвертое издание дополнено совершенно новыми материалами, которые необходимы успешным лидерам: включены три раздела по финансам (бюджетирование, расходы, ценообразование и инвестиционные проекты), политике (влияние, переговоры, нетворкинг и партнерство) и стратегии (стратегические модели, потребности клиентов, маркетинг, цены и реклама). Знания, полученные благодаря этому справочнику, укрепят уверенность и техническую подготовку руководителей и помогут им стать на голову выше своих коллег. Издание стало лауреатом премии «Книга года в области менеджмента 2012–2013» института CMI (Великобритания) в категории «Новый менеджер».



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