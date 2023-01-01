Спотыкаясь о счастье. Дэниел Гилберт. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга «Спотыкаясь о счастье» рассказывает о ловушках воображения. Предвидение, по мнению профессора психологии Дэниела Гилберта, — важнейшая функция мозга, поэтому человеку никогда не надоедает читать колонку с астрологическими прогнозами и делать безосновательные выводы. Почему же у нас не получается жить настоящим моментом, как рекомендуют многие духовные гуру? Вместо того чтобы оставаться погруженным в житейскую суету и терпеть неудачи, гораздо проще мечтать о блистательном успехе. При этом мы понятия не имеем, к чему стремимся на самом деле. Мы неосознанно манипулируем фактами и не замечаем этого. Возможно, традиционные представления о счастье — это иллюзии, которые мешают его достичь. Книга переведена на 30 языков, в 2007 году получила премию Лондонского королевского общества.



Спотыкаясь о счастье слушать на видеосервисе Wink.