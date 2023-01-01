Спорт после 50: Как продолжить соревноваться до старости. Джо Фрил. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

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Лекарство от старения пока не придумали, и глупо утверждать, что физическая форма и спортивные результаты не зависят от возраста. Однако чемпион мира по триатлону Боб Скотт вряд ли думал об этом, когда устанавливал мировой рекорд в своей возрастной категории на чемпионате мира Ironman на Гавайях в 2013-м. Его достижению завидовали даже молодые спортсмены. Как правило, результаты идут на спад из-за погрешностей в питании, нерегулярных и не соответствующих возрасту тренировок, приема медикаментов, недостатка сна и других факторов, которые связаны с образом жизни, а не датами в паспорте. Занятия спортом в 50 требуют более разумного подхода, чем в 20 или 30 лет. Такой подход предлагает Джо Фрил в книге «Спорт после 50». Он делится методикой достижения высоких результатов для взрослых спортсменов, которую опробовал на себе и своих учениках — участниках и победителях спортивных состязаний на мировом уровне.



Спорт после 50: Как продолжить соревноваться до старости слушать на видеосервисе Wink.