Спокойные. Как помочь детям справиться со страхами и тревогой. Кэти Кресвелл,Люси Уиллеттс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Чувствует ли ребенок себя в безопасности? Беспокоят ли его страхи и тревога? Ведущие специалисты по детской тревожности в своей книге расскажут, как помочь ребенку справиться с эмоциональными проблемами, обрести гармонию и уверенность в себе и стать успешным взрослым, которому страхи не смогут помешать жить полноценно. Профессор Кэти Кресвелл – клинический психолог, профессор Университета Рединга (Великобритания), почти 20 лет специализируется на лечении тревожности и депрессии у детей и подростков, руководит научно-исследовательским отделом и клиникой. Занималась разработкой и реализацией ряда успешных программ лечения и клинических испытаний для лечения детских тревожных расстройств. Она опубликовала две книги (в соавторстве) и более 60 научных работ в этой области, основанных на когнитивно-поведенческих методах лечения. Люси Уиллеттс – автор книги «Спокойные» Доктор Люси Уиллетс – клинический психолог, научный сотрудник Университета Рединга, более 20 лет руководила специализированной психологической службой, а также обучала специалистов по детским психологическим расстройствам и курировала их работу. Опубликовала несколько книг и ряд научных работ по результатам лечения детских тревожных расстройств. В настоящее время Люси Уиллетс занимается частной практикой.



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